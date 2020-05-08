這周日就是母親節了，近來新冠肺炎疫情在政府與國人努力下，台灣相對穩定，趁著母親節，不妨慰勞媽咪吃些特別的！米其林一星的「大三元酒樓」目前正在進行內部裝修，但招牌料理「海鮮焗木瓜」在台北101美食街的「小三元」也能吃得到！從5月9日至5月31日，在小三元可吃得到白蝦、干貝、鮑魚等海鮮，搭配木瓜更顯鮮甜，感受多層次的味覺饗宴

每家餐廳都有幾道特別的料理讓饕客流連忘返。「海鮮焗木瓜」這道在大三元酒樓已經熱賣超過30年，是許多國人宴客必點。大三元酒樓的家族第三代，也是小三元負責人吳珮菁特地在這感恩的五月，想要將這個她從小吃到大代表媽媽的味道，透過小三元讓更多人品嚐。

適逢大三元酒樓正在進行內部裝修，於6月將重新開張。因此小三元能夠有機會在這個月邀請到在大三元酒樓負責製作這道海鮮焗木瓜的周宥辰師傅來到小三元客座至5月31日，並且傳承技術給小三元的廚師團隊。

這道海鮮焗木瓜，從木瓜品種、大小、熟度、果肉質地都是經過考究。內部填入口感彈牙的海鮮如，白蝦、干貝、鮑魚···等。品嚐的時候，一湯匙挖下去，果肉與海鮮一同入口，那烤熟後甜度上升的木瓜果肉與醬汁的完美平衡，以及軟嫩多汁的果肉與彈牙海鮮在口感上的衝突。

「小三元」港點的份量小巧精緻，即使是一個人也能輕鬆品嘗，這裡的菜色不只顏值佳，口味也滿點！這次將首次帶入大三元酒樓的招牌料理，並在小三元輕鬆的用餐環境下推出，店家也有推出外帶與外送業者合作的服務。趁著溫馨五月，帶媽媽吃頓美味，暖心也暖胃！

位在台北101美食街的小三元港式飲茶。

(中時電子報)