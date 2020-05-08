象群走過半個台灣長的路途。（圖／翻攝自臉書「Save Elephant Foundation」）

新冠肺炎（COVID-19）疫情重創全球經濟，國際旅客銳減，卻也讓泰國觀光區的一群大象，得以重獲自由，踏上歸鄉路。清邁11頭象群，5天行走150公里路，回到牠們的原生地湄曾縣，大象的原來主人說：「牠們抵達的時候，看起來很開心。」

象群抵達原生地時，捲起「開心的鼻子」。（圖／翻攝自臉書「Save Elephant Foundation」）

終於抵達原生地時，象群們捲起「開心的鼻子」。（圖／翻攝自臉書「Save Elephant Foundation」）

是動保團體「拯救大象基金會」（Save Elephant Foundation），資助這群大象的伙食費，重返原生地。美聯社報導，「拯救大象基金會」長年致力於被作為觀光用途的大象，回到原生地，由於新冠肺炎疫情造成各象營經營回難，於是幫助他們募款，提供足夠的糧食給大象，但因象主仍難負擔鉅額費用，最終決定讓大象離開營區，回到原生地自給自足。

一名擁有4頭大象的象主斯瑞屈維（Sadudee Serichevee）表示，他們已沒有能力每個月拿出20萬泰銖（約新台幣18.4萬）付地租、設施租金與薪水，也無法負擔象群一天要吃掉300公斤草與蔬菜伙食費。當斯瑞屈維決定把大象送回原生地時，也成功說服了其他幾個象主，於是一群人與11頭大象，就展開了5天150公里的返鄉之路。

他們4月30日啟程，翻山越嶺，途中讓象群在河邊飲水休息，最終回到牠們真正的家，斯屈維說：「這些大家已經20年，沒有機會回到牠們的家鄉，牠們抵達的時候，看起來很開心，還跑到村莊附近小溪，與一孩子一起玩耍。」。

泰國西北省份的素林（Surin）也同樣進行大象歸鄉計畫。在也在進行著，當地象主四月時，也把大象送回相距近60公里的原生地塔敦縣（Tha Tum）。

(中時電子報)