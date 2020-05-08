距離520就職日尚有一段時間，雖近來已陸續傳出蘇貞昌將續任閣揆的消息，但蔡英文總統大動作「提前」在今天上午10點舉行記者會，正式宣告此人事，仍令人有點意外。知情人士分析，應是這兩天的「紓困之亂」重傷蘇貞昌支持度，使得蔡必須緊急宣告蘇人事案以止血，讓蘇貞昌安心。

一如外界預測，由蘇貞昌率領的內閣團隊因防疫有成，頗獲國人認可，蘇因此獲得蔡肯定而續任閣揆。但何時正式宣布此訊息？依過往經驗，距離520尚有約十多天，似乎還不是那麼急；昨天甚至也傳出可能在下周四，才要宣布蘇續任行政院長。且依總統府記者訊息，昨天並未收到蔡英文總統今日記者會的採訪通知，而是今早臨時通知。

另依《中央社》昨公告的府院今日行程，也沒有蔡總統這場記者會。合理推測，蔡英文宣布蘇貞昌續任行政院長的記者會，應是提前，甚至這兩天才臨時確定的。

為何如此？知情人士分析，蘇內閣雖防疫有功，但紓困案卻搞得亂七八糟、黨內外皆批，更有甚者，蘇的女兒蘇巧慧竟在立法院質詢時，公然把責任「推」給衛福部、質疑衛福部執行出問題才導致民怨，引來負評、造成外界極差觀感。最後蘇貞昌昨下午也不得不親上火線開記者會，攬下錯誤表示責任在自己。

政壇人士認為，紓困亂火已燒到蘇貞昌，值此520政府人事佈局關鍵，蔡若真想留蘇穩政局，儘快出手「安」蘇貞昌的心，與蘇同框、提前開記者會，也勢在必行了。

(中時電子報)