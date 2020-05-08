副總統陳建仁於台北時間5月8日0時在美國史丹福大學胡佛研究所舉行的「台灣與全球武漢肺炎疫情：給世界的啟示」（Taiwan And The COVID-19 Pandemic：Lessons For The World）線上研討會發表專題演說；副總統強調，「台灣模式」最關鍵的就是確保民眾能有公開透明的資訊。

這是場專題演說以錄影方式呈現，副總統於演說中指出台灣在SARS的經驗後，樹立了「審慎以對」、「迅速應變」、「超前部署」三項防疫原則，他相信，台灣參與世界衛生大會能幫助全球抗疫，呼籲世界衛生組織讓台灣在沒有政治前提下，充分參與世衛的所有會議、機制和活動，讓台灣卓越的抗疫表現與經驗，分享給全世界。

陳建仁指出，「截至4月30日，全球有逾320萬的『新型冠狀病毒』確診病例」，超過22萬例死亡，這場疫情前所未見地打亂生活與工作的步調，全球經濟也遭受重擊。在全球化世界裡，台灣也無法倖免。

他說，鑑於SARS經驗，系統性地重新打造是為了促進資訊的公開透明及分享，並便於國際合作，這也讓台灣在17年後的今天得以有所準備因應這次疫情。台灣目前因應新型冠狀病毒的三項主要原則，就是在SARS過後制定的，分別是：「審慎以對」、「迅速應變」及「超前部署」。

他指出，現在台灣一天已可生產超過1,500萬片，預計提升日產能至2,000萬片。「在所有的措施當中，我要強調台灣模式最關鍵的就是透明。我國政府在疫情剛爆發時，就盡力確保民眾能有公開透明的資訊」。

他說，毫無疑問地，這情形只會發生在政府肯負責任且能回應人民需求的民主社會。在思維及實務上的公開透明，恰與自始嚴格箝制疫情資訊的威權中國形成強烈對比。「他們企圖以消滅重要科學證據來掩蓋實情，並延遲與國際社會分享資訊，甚至禁止吹哨者揭露中國境內的真實情況」。

陳建仁說，此次疫情已清楚展現，台灣和中共模式的最大區別就在透明及誠信。中國共產黨的僵化制度造成政府與人民間的互不信任；而在民主台灣，信賴在透明開放下自然醞釀而生。在全球抗疫過程中，任何一個人都不能也不該被遺漏，唯有透過密切的資訊分享及合作，才能贏得這場戰役。

他認為，台灣在SARS疫情時，孤立無援，現在又被世界衛生組織排除在外。然而，「慘痛經驗告訴我們，沒有一個國家應該獨自面對疫情。國際合作才是對抗全球疫情的唯一途徑」。

他說，首先來談一個真朋友，也是重要的合作夥伴─美國。台灣和美國在因應公共衛生緊急事件方面，一直保持良好的工作夥伴關係。當年SARS疫情爆發時，世界衛生組織拒絕派遣專家來台，台灣被排除在國際因應機制之外。幸好，美國疾病管制中心協助台灣，提升台灣因應疫情的能力。「一星期前，我們就如何反制防疫假訊息，透過視訊舉辦虛擬研討會，未來幾個月內，也將有更多這樣的研討會」。

他說，「在疫情期間，全球各國必須團結合作克服挑戰。我們堅信，在全球化的世界中，其他國家如控制不了疫情，我們就永無安全可言。因此，台灣必須善盡自己的一份力量來防堵疫情的蔓延。」缺乏即時資訊的交流將造成全球公衛體系的潛藏風險。

他指出，台灣參與世衛不應該被視為政治議題，而是攸關人民的生活、公衛及人權。由於美國等理念相近國家以及邦交國的大力積極倡議，世界衛生組織終於和我們聯繫，以視訊會議交流新型冠狀病毒的資訊。但這樣的片斷式參與，與我們的期待相去甚遠。

他表示，呼籲世界衛生組織秉持其自許的專業中立立場，邀請台灣以觀察員身分參加世界衛生大會，讓台灣在沒有政治前提下，充分參與世界衛生組織的所有會議、機制和活動。全世界都明白，台灣模式能有效對抗新型冠狀病毒疫情，我們的故事必須被聽見。台灣的抗疫表現卓越，藉由經驗分享，可以幫助國際社會為下一場疫情做更周密的準備。「病毒無國界、無關政治，我們團結就能將之擊退」。

該研討會由史丹福大學胡佛研究所資深研究員戴雅門（Larry Diamond）教授引言，胡佛所訪問學人譚安（Glenn D. Tiffert）博士主持。研討會上，除副總統發表專題演講，並由史大醫療政策、結果與預防中心主任王智弘醫師（Jason Wang）、台大法律系教授張文貞、立法委員暨台大社會系副教授范雲，以及近期針對台灣成功防疫經常接受美國主流媒體專訪之胡佛研究所研究員陳仁宜（Lanhee Chen）分別針對「公共衛生觀點」、「法治面向」、「公民社會面向」及「對世界的啟示」等角度進行與談及線上問答，最後由美國國務卿科技顧問蔣濛博士（Mung Chiang）及國務院海洋、國際環境暨科學事務首席副助卿Jonathan Moore共同致閉幕詞，強調國際合作之重要性。

(中時 )