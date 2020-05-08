隆媒環球網8日報導，美東時間7日上午，美國眾議院共和黨領袖凱文·麥卡錫宣布成立一個「中國工作組」，以加強應對「現存的和新興的、跨越領域的中國威脅」。德州眾議員邁克．麥考爾將出任該工作組主席。該工作組將由14名眾議員組成，其中包括政治影響力較大的懷俄明州眾議員里茲．切尼。此外，美國之音報導，美聯邦參議員則於同日提議，將大陸駐美使館街道改名「李文亮廣場」。

諷刺的是，誓言「調查中國」的「中國工作組」剛宣布成立，美媒即爆料主席的妻子買了騰訊股票。

網球網報導指，麥卡錫在當天記者會上再次就疫情攻擊大陸，稱「中國的掩蓋導致疫情發展到目前危機」。他還表示，新成立的這個工作組將調查大陸「針對美國的影響力行動、給美國政府和盟友造成的經濟威脅、獲得技術優勢的努力、在新冠病毒起源和傳播中所扮演的角色」。

報導稱，不久前，一份由共和黨參議院全國委員會向競選機構發送的備忘錄被媒體曝光。該備忘錄長達57頁，建議共和黨候選人通過「積極攻擊中國」來應對新冠肺炎疫情危機。

環球網報導指出，美國「政客」新聞網於「中國調查組」成立當天稍晚爆料稱，這個工作組的主席、眾議員邁克．麥考爾的妻子被發現，持有大陸一家互聯網巨頭騰訊的股票。

美國之音8日報導，美國數位國會議員7日提出一項議案，要求將大陸駐華府大使館外的街道改名為「李文亮廣場」，紀念大陸新型冠狀病毒疫情「吹哨人」之一李文亮醫師。

聯合提案的聯邦參議員有佛羅里達州共和黨魯比歐、阿肯色州共和黨柯頓、內布拉斯加州共和黨薩塞和田納西州共和黨布萊克伯恩。同時，懷俄明州共和黨聯邦眾議員切尼向眾議院提交了配合議案。

34歲的李文亮是最早對新冠疫情發出警訊卻遭大陸政府訓誡的醫師之一，他後來因被病毒感染而去世。他的死訊在網上激起了極大憤怒，引發了對政府處理疫情不利和壓制網路評論的不滿。

參議員柯頓在聲明中表示：「中共試圖讓世界遺忘李文亮醫師，他曾試圖警告他的同事有關新冠病毒，後來也死於這種疾病。我們可以把他的名字永久地放在他受到迫害和對他死亡負有責任的政權的大使館外，以確保他的名字永遠不會被遺忘。」

(中時 )