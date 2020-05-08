隨著「飛人」喬丹紀錄片「最後一舞」持續引發全世界球迷熱議，曾跟喬丹在場上對決的傳奇後衛納許最近受訪表示，「喬丹和我遇見過所有對手不同，我真的非常害怕跟他對上，他也是我職業生涯唯一畏懼對手，他讓所有球員感到敬畏！」

「在我小時候那個年代，根本沒有什麼社群媒體，也沒有什麼視訊網站，更不可能出現網路直播，娛樂豐富程度跟現在差太多了，」納許說，「所以當時在電視上看喬丹比賽，是每個小孩必備節目，他充滿魅力，技術與精神力無與倫比。」

有趣的是，就算納許如此敬畏喬丹，在他心中真正的籃球偶像，竟然是喬丹長年以來最痛恨的球員，也就是當年活塞壞孩子軍團之一的「刺客」艾塞亞湯瑪斯，幸好納許的球風並未全跟艾塞亞湯瑪斯學習，否則喬丹勢必把他修理更慘。

納許也提到當年跟「小飛俠」布萊恩同隊打球經歷，「在職業生涯最後階段，跟布萊恩同處一個休息室內，讓我大開眼界，因為我曾把他當作競爭對手，但當我來到湖人，看到年輕球員對他的崇拜，我才回想起自己剛進聯盟，也是這樣看待喬丹的。」

(中時 )