華碩(2357)宣布推出全新Z490晶片組AI智慧主機板，專為第10代Intel Core處理器設計打造，包括ROG/ROG Strix/TUF Gaming/Prime四大系列。

華碩Z490 AI智慧主機板除具備AI超頻、AI散熱及AI網路優化功能之外，其全新設計的VRM散熱模組及絕佳記憶體支援機制，更是再次刷新業界標準。華碩Z490主機板內建各種連線功能，提供多元且更加快速的傳輸效率，徹底將第10代Intel Core處理器效能發揮極致。

華碩Z490晶片組ROG/ROG Strix全系列及Prime部分型號主機板搭載AI超頻功能及AI散熱技術，讓主機板變得更加智慧，使用體驗完美升級。AI超頻利用內建AI分析系統硬體配置，可讓使用者輕鬆並智慧地自動調節頻率和電壓，將處理器的潛能極致發揮；AI散熱技術則可自動監控主機板連接的風扇，動態調整風扇轉速，可同時在效能、溫度及風扇噪音之間取得穩定平衡。此外，ROG/ROG Strix全系列主機板具備AI網路優化功能，其包含了GameFirst VI的即時系統監控及大數據支援，依據系統使用情境、使用行為模式、應用程式及網路進行智慧控制，提升使用者體驗。

(時報資訊)