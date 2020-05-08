亞系外資針對創意(3443)出具最新研究報告指出，儘管長線在NRE趨勢以及台積電支持下，前景正向，但短線仍須面臨全球需求減緩的潛在風險，故將創意評等由優於大市調降到中性、目標價235元。

創意第一季營收31.69億元、季減少4%、年增加23.8%，營業毛利7.64億元，單季毛利率24.12%，相較去年第四季以及去年同期的32.8%、31.6%明顯下滑，單季營業淨利7352.4萬元，單季淨利9874.2萬元，季衰退64%、年衰退35.32%，每股獲利0.74元。

亞系外資表示，創意第一季在伺服器和固態硬碟相關的緊急訂單加持下，營收衰退幅度優於預期，但因為產品組合以及較低的NRE(委託設計)量，故毛利率表現不如預期。

展望全年，亞系外資表示，對於創意全年營收有機會上看兩位數成長的預期並無改變，但毛利率恐因為產品組合略為下滑，預估落在28.7%。

就長期產業趨勢來說，創意可協助系統開發自己的ASIC(客製化晶片)，創意在強勁的NRE收入以及合作夥伴台積電(2330)的撐腰下，更是其前景支撐，加上2021年7奈米製程也將持續拉升，惟短線在全球需求降溫以及創意第一季的獲利表現來看，依舊有潛在風險，故將創意評等由優於大市調降到中性、目標價235元。

(時報資訊)