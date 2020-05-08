風扇及散熱廠-建準(2421)受惠於商務NB及伺服器訂單強勁，4月合併營收達12.51億元，年成長43.16%，創下單月歷史新高，美系外資認為建準第1季合併毛利率21.39%是亮點，調高今年每股盈餘，重申「加碼」評等，目標價53元，建準今天盤中股價強攻漲停板。

建準近幾年朝伺服器、家電、工控、5G基地台網通設備、醫療及汽車領域佈局，其中網通設備、伺服器及車用產品都已見到布局成效，而公司亦自2016年開始以專業馬達核心技術積極開發工業用、空調及家電相關大型馬達，相關產品出貨正逐步放量，5G網通設備、伺服器及大型馬達等產品佔比提升，讓公司今年第1季業績未受新冠肺炎疫情太多衝擊。

建準第1季合併營收為22.47億元，營業毛利為4.8億元，年成長1.69%，單季合併毛利率為21.39%，年增2.03百分點，稅後盈餘為9670萬元，年成長97.22%，每股盈餘為0.39元。

受惠於商務NB及伺服器訂單強勁，建準4月合併營收達12.51億元，年成長43.16%，創下單月歷史新高，累計前4月合併營收為34.99億元，年成長5.64%。

建準因接獲5G基地台網通設備、伺服器、車用ADAS系統及通訊模組等新訂單，下半年業績持續看好，建準預估，業績可望逐季走高至第3季，樂觀看待下半年營運及全年業績，預估今年業績可望優於去年。

美系外資出具最新報告指出，利潤率是建準第1季財報的亮點，由於伺服器/汽車/NB對高性能散熱風扇需求強勁，且建準產品設計及製造技術於同業，建準一直在提高其議價能力，上調2020/2021年每股盈餘預估11%/27%，重申「加碼」評等，目標價53元。

(時報資訊)