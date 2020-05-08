受到新冠肺炎疫情擴散影響全球車市供應鏈及產銷狀況，汽車扣件廠恒耀(8349)4月營收降至4.35億元，月減30.57%，年減46.21%，今年1-4月營收24.3億元，較2019年同期減少27.75%。

恒耀生產基地在兩岸及德國，主要銷售北美、歐洲及中國大陸市場；第一季，恒耀中國蘇州廠及廈門廠營運受衝擊，今年第一季營收年減及季減均逾二成；由於全球疫情持續嚴峻，雖目前供應端已恢復正常，但終端汽車銷售情況不明朗，客戶訂單能見度也未明，4月營收探底，前4月營收年減幅度擴大。

展望第二季，因疫情擴大至歐美地區，客戶訂單回籠時間仍不確定，至於中國大陸因復工情況良好，可望部分抵銷歐美地區的衰退。公司預期，下半年各地車廠陸續復工，客戶可望重啟拉貨，復甦力道仍有待觀察後續整體車市回溫情況。

恒耀主要產品為車用扣件，車用扣件占營收比重約8成，生產基地有台南兩廠、中國蘇州及廈門共兩廠，德國廠，分別供應北美、中國及歐洲市場，中國、歐洲及北美各占營收的約三分之一。

今年全球車市預估均衰退，使得恒耀今年營運恐比去年下滑，不過公司持續布局新能源車，除了是TESLA供應鏈，在中國大陸也有8家新能源車客戶，預期隨著客戶新車款陸續量產，可望挹注廈門廠長期營收成長。

(時報資訊)