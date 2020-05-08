工業電腦廠立端（6245）董事會通過2019年盈餘分派案，擬配發每股現金股利2.8元，盈餘配發率約66.99％，維持往年水準，以7日收盤價55.7元計算，現金殖利率約5.03％。公司將於6月19日召開股東常會。

立端股價3月19日下探36.45元的逾4年低點，公司自3月20日起實施庫藏股，預計2個月內在40～60元間買回4000張，帶動股價回升至55～59元區間，近日呈現盤整態勢。今（8）日開高後一度走揚3.23％至57.5元，惟隨後收斂至平盤附近，早盤小漲0.5％。

立端2019年合併營收創77.24億元新高，年增3.54％。毛利率28.69％、營益率8.69％，分創近4年、近7年高點。歸屬母公司稅後淨利4.92億元，年增達16.07％，每股盈餘（EPS）4.18元，優於前年追溯調整後的3.62元，亦雙創歷史新高。

立端尚未公布2020年首季財報，自結合併營收15.5億元，季減27.33％、年減19.9％，雖降至近2年低點，仍創同期次高。法人認為，雖然新冠肺炎疫情打亂市場短期需求，但由於5G基礎建設需求仍在，訂單僅遞延而未取消，對今年營運展望仍審慎樂觀。

此外，立端為充實營運資金，宣布重新啟動去年股東會通過、但一度喊卡的私募發行新股計畫。公司公告，將採私募不超過2500萬股普通股、或私募無擔保可轉債不超過12.5億元方式，2者將擇一方式進行。

(時報資訊)