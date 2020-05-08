AMD宣布全球首款x86 7奈米商務筆記型電腦處理器現已全面上市，AMD Ryzen PRO 4000系列行動處理器為超薄商務筆記型電腦提供最多核心數與執行緒。這些新款處理器針對遠端工作功能進行全面優化，並為現代生產力挹注多執行緒效能，進而將商務運算推升至全新水平。惠普與聯想旗下搭載AMD Ryzen PRO 4000系列行動處理器的強大企業級產品預計於2020年上半年問市，該商務NB除了能隨時隨地發揮生產力，更具備多重安全功能、無縫銜接的管理功能，以及可靠的產品週期等優勢。

AMD全球資深副總裁暨客戶端運算事業群總經理Saeid Moshkelani表示，隨著AMD Ryzen PRO 4000系列行動處理器的推出，AMD再次設立PC使用體驗的全新標竿，從高階桌上型運算到超薄與遊戲筆電，如今更進一步擴展到現代商務筆記型電腦。基於突破性的「Zen 2」架構與7奈米製程技術，AMD Ryzen商務系列產品陣容帶來頂尖效能、可靠安全功能、令人驚豔的電池續航力和先進管理功能，從而大幅提升超薄筆電在各種工作環境下的能力。

微軟企業與作業系統安全部門總監David Weston表示，微軟與包括AMD在內的夥伴合作，一同合力打造名為Secured-core PC的全新裝置類別，設計旨在為韌體與作業系統層級提供多一層的安全防護。這些裝置藉由協助韌體抵禦各種針對性攻擊，協助客戶增強安全性，並確保身分與網域認證資訊受到妥善保護。我們與AMD聯手為客戶提供加速且安全無虞的PC體驗。藉由搭載最新Ryzen PRO行動處理器，Windows 10 Secured-Core PC提供使用者絕佳效能以及令人驚豔的視覺體驗，完美契合各種現代化商務環境。

(時報資訊)