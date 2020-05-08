1968App因將全台熱門景點造冊警示，許多縣市抱怨此舉造成客人減少，甚至有把景點標籤化的疑慮，交通部長林佳龍今表示，相較於國家級警告，1968App是為了減少衝擊，中央流行疫情指揮中心也跟地方討論做了刪減，交通部觀光局也已在討論，針對1968App內被誤會、標籤化的景點，擬推出防疫旅遊。

林佳龍說，清明連假時因為發細胞簡訊造成衝擊比較大，政府改用1968App提供有用資訊讓大家安心出門，其實是非常正面的。最近疫情指揮中心與各縣市政府討論，針對熱點的選擇增減，大家有共識挑出來的點，資訊會以比較正面的方式顯示。

外界質疑1968App將景點標籤化，反而讓民眾卻步，林佳龍回應，觀光局有在規劃，未來被標籤化、被誤會的1968景點，會來推動防疫旅遊，做好車流與人潮管制，讓大家安心的去玩。

林佳龍表示，疫情本土疫情持續維持0，雙鐵防疫如站票、梅花座、供應飲料等會逐步解禁，而大家較關心的戴口罩和量體溫，由於規定是全國一致性的，要由疫情指揮中心決定。

(中時 )