美國食品暨藥物管理局（FDA）於美東時間7日大幅註銷，獲淮在美銷售N95口罩的中國口罩生產商的許可證，由原先的80家減少至14家，原因是該局發現許多進口的N95口罩不符合美國標準。

華爾街日報報導，隸屬於美國疾病管制與預防中心（CDC）的國家工作安全與保健研究中心（NIOSH）最近進行的檢測發現，在67種不同類型的進口口罩中，約有60％的口罩在至少一個樣本中的微粒含量，超過美國標準通常允許的含量水準。美國CDC的一名官員表示，有些口罩遠遠低於標準。

NIOSH測試發現，美東時間7日被取消出口資格的一家中國公司的口罩只過濾24％至35％的微粒，遠低於N95口罩命名所要求的過濾95％微粒的標準。根據NIOSH的測試結果，該口罩的包裝宣稱其過濾級別為五星級，並使用未經授權的FDA標誌。

FDA於美東時間7日稱，現在只允許從已在美國或中國以外某些地區獲得認證的生產商處進口，其中包括歐盟的一些地區。

(工商 )