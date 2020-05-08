2019冠狀病毒疾病疫情肆虐全球，疫情爆發至今全球確診病例數已逾366萬，逾25萬例死亡。有鑑於國外呼吸器需求數量較以往提高至5～10倍，在經濟部登高一呼下，工研院在經濟部技術處科技專案的支持下，攜手產業合作，在17天內就完成臺灣首台呼吸器原型機並順利運轉，並於8日線上防疫科技記者會首度曝光，成功化科技力為防疫力，提升臺灣產業爭取布局高階醫材機會，更展現「Taiwan Helps」的實力。 經濟部技術處處長羅達生表示，自疫情爆發以來，經濟部在防疫部屬上已做好三階段的準備，第一階段是備齊防護裝置：包括口罩、防護衣等，我們籌組了口罩國家隊、防護衣紡織國家隊，也為醫護人員的健康做好全面防護。第二階段則是建立檢測病毒能量：包括中研院、國衛院、國防部預醫所等機構，都齊力研發檢測快篩技術，工研院也在短時間內發表核酸分子檢測系統，以1小時快速揪出初期感染者，防止疫情擴散。現在，進入了防疫整備的第三階段，強化醫療照護的能量：面對COVID-19全球確診病例持續攀升，呼吸器數量供不應求，透過建置首台呼吸器原型機，發展臺灣高階醫療器材的自製能力。而這次全球呼吸器的需求中，也等同找到臺灣布局高階醫材的契機，我們可藉此機會將國內上中下游的關鍵零組件廠商進行整合，串聯其優勢與能量共同為高階醫材的整體輸出布局做努力，如此一來不僅讓臺灣製造成為全球呼吸器供應鏈的一環，也益於整體提升臺灣的國際競爭力。 工研院院長劉文雄指出，過去臺灣急重症使用的呼吸器都是仰賴進口，工研院在經濟部的支持下，17天就打造出國內首台呼吸器原型機，象徵了四大意義，包括超前部署防疫物資、提升臺灣產業爭取布局高階醫材市場的機會、建立臺灣呼吸器校正及驗證能力、凸顯臺灣可以協助全球呼吸器需求的能量，展現「Taiwan Helps」精神。3月底美國呼吸器大廠美敦力（Medtronic）無償釋出PB 560機型呼吸器的基礎設計後，工研院整合了機構、電控、韌體、軟體、資訊系統整合等七大領域，成功找到逾500個以上的關鍵零組件，展現出臺灣供應鏈的絕佳彈性與優勢，也為我們的產業在國際急重症呼吸器市場擦亮能見度，提升臺灣產業爭取布局高階醫材的機會。在建立呼吸器自主製造能力後，也將協助建立與國際接軌的呼吸器校正及驗證能力，提升在準確性、安全性、穩定性、品質效能驗證等重要產業基礎能力，除了提升產業的國際競爭力外，更是向世界證明臺灣可以在呼吸器需求上貢獻心力，展現「Taiwan helps，ITRI helps」！ 工研院生醫與醫材研究所所長林啟萬指出，從疫情發生至今，工研院除了整合跨領域技術，推出包括病毒篩檢、體溫偵測、居家關懷管理系統等一系列防疫科技，更超前部署全球呼吸器的醫療照護需求，齊力發揮團隊的軟硬整合實力與產業人脈，在過去累積長達5年的快速試量產經驗下，打造國內首台醫療級呼吸器原型機。這其中，工研院掌握了三大關鍵：第一個關鍵是軟體，團隊成功解譯美敦力原型機的軟體程式與功能；第二關鍵是系統組件，團隊積極在上中下游產業鏈中，找尋包括微處理器、感測器、電扇馬達、鼓風爐、面罩等零組件，甚至以3D列印方式自製；第三個關鍵是系統驗證，將呼吸器的關鍵零組件國產化是第一步，並通過軟硬體測試與最後的確效驗證，在無縫接軌下，希望成功從開源解碼(open source)變成實際產品(real product)。工研院打造的原型機預預計將於10月底完成10台呼吸器試量產，以進行各項法規符合性驗證，未來也希望號召更多業者加入生產，預計在明年6月完成量產100台呼吸器的目標，展現以科技研發守護台灣，與全球防疫併肩作戰的決心。

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