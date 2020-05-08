國民黨數位行銷科技長簡勤佑。（趙婉淳攝）

行政院推出紓困補助因程序繁雜引發民怨，國民黨數位行銷科技長簡勤佑創立「靠北蘇睏」臉書粉專供民眾投稿，其中有張女性坐在影印機上圖片，遭民進黨婦女部批評性騷擾。對此，國民黨文傳會主委王育敏上午與簡勤佑面對媒體，正式向社會大眾道歉，強調之後會更仔細把關粉專平台的貼文內容。

對於網友梗圖涉物化女性之虞，民進黨婦女部昨晚發聲明表示，言論自由不該無限上綱，任何政策的批評應回歸理性，同時強烈譴責並要求國民黨公開道歉。面對網友罵翻，簡勤佑昨晚7點33分回應，有些貼文社會觀感不佳，會傾聽民意做調整，隨後被知名設計師聶永真打臉，指粉專直到8點28分才有上傳圖片功能。

面對批評聲浪襲捲而來，「靠北蘇睏」昨晚深夜發文道歉，提到該爭議圖片早在4月就在網路流傳，並非團隊所做，強調「防疫不分藍綠，紓困更不是藍綠惡鬥的戰場」，將制定發文規範。

簡勤佑上午在文傳會王育敏陪同下，正式向社會大眾道歉，簡勤佑說，今後也會好好負起粉專平台責任，好好審視平粉專平台的貼文，現在也有發布發文規範，之後照此規範把關，謝謝大家。

王育敏表示，「靠北蘇睏」本來是讓因受紓困之亂的民眾表達心聲，昨天的確有不當圖片在匿名粉專貼文，國民黨也覺得此舉不妥，要求日後應該善盡管理責任，不要誤導社會大眾。

王育敏說，希望民眾回過頭關注紓困議題，看到基層辛苦民眾跑到區公所申請紓困，甚至有人在現場等候因血糖過低昏倒，這都是當今看到的紓困亂象，希望社會大眾把所有焦點，回到監督政府紓困之亂，希望行政院盡快找出方法，讓基層辛苦民眾盡快得到該有的協助與幫忙。

對於被聶永真戳破說謊一事，王育敏指出，數位行銷科技長已經道歉，對於整個匿名粉專成立與當中內容，與管理不當的部分，都已經道歉，也代表承認管理的確有疏失。站在一旁的簡勤佑並未多做回應。

隨後，國民黨主席江啟臣在街口向民眾發放康乃馨，慶祝母親節後，被問到「靠北蘇睏」引爭議一事，江說，剛才數位行銷科技長與文傳會主委召開記者會，對針對箇中疏失、作業不周的部分，已向各界道歉，後續該怎麼調整，他們也會趕快來改進。

(中時 )