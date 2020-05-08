◎宣布蘇貞昌續任閣揆 蔡英文：未來四年再攜手衝

520總統就職將屆，行政院長蘇貞昌依據憲政慣例向總統提出內閣總辭，蔡英文總統今天召開記者會表示，「我要鄭重宣布，我已經邀請蘇貞昌院長，在520後續任閣揆，跟我一起繼續為台灣打拚。 」未來四年，會再次攜手衝衝衝；「我相信，他是我的好夥伴，是最佳的執行者」。

◎后豐橋女師命案逆轉 2嫌無罪遭撤銷

18年前台中后豐大橋陳姓女教師命案，死者男友王淇政及王的友人洪世緯因被控殺人，分遭判刑15年、12年6月定讞入獄後，聲請再審獲准，今年初台中高分院將2人判決無罪，檢方不服提抗告，最高法院以6大理由撤銷無罪判決，發回再更審。

◎酒店管制鬆綁？盧秀燕：會再考慮檢討

中職棒球比賽開放入場，其他行業、八大行業是否會陸續開放營業？台中市長盧秀燕8日表示，這幾天有業者不斷詢問，因為考慮到特種行業的服務，業者與消費者之間還是較難保持社交距離；可以維持社交距離的，像是戶外打擊的球賽，場地空曠又是戶外，這部分可先做嘗試，但室內且近距離接觸的，會再檢討。

◎查到陸台辦助選韓國瑜 起訴7人

大陸長沙台胞投資企業協會會長林懷、副會長佟建華，中華婦女聯合會理事長何建華等7人，去年總統大選為了幫韓國瑜及國民黨造勢拉票，在長沙華天大酒店舉辦大型餐會，宴請560多名台商、台生，並安排1000多間酒店住宿、另補助台幣6000多元(人民幣1550元)的返台機票，事後向長沙市台辦、湖南省台辦申請獲得經費補助149萬元人民幣，台北地檢署根據相關餐會計畫、機票名單等證據，8日依違反《總統副總統選罷法》、《選罷法》起訴7人，並請法院宣告7人褫奪公權。

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(中時電子報)