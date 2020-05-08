蔡衍明率集團各事業主管與徐榛蔚、傅崐萁以及村里長一起對「水神」表示讚。（王志偉攝）

蔡衍明說明「水神」抗菌液的相關優勢。（王志偉攝）

立委傅崐萁呼籲國人仍不可輕忽病毒存在。（王志偉攝）

徐榛蔚（左起）蔡衍明、傅崐萁一起為花蓮西瓜代言。（王志偉攝）

繼捐借「微酸性電解次氯酸水」製造機，旺旺集團今天加碼捐出瓶裝水神抗菌液給花蓮縣政府，旺旺集團董事長蔡衍明表示，花蓮零確診代表縣府防疫做得好，水神會盡力協助供應對抗疫情，縣長徐榛蔚並當場宣布，將透過村里長發送，花蓮縣12萬6千戶家庭，每一戶都將收到瓶裝水神抗菌液，感謝旺旺集團一起守護花蓮鄉親健康！

花蓮縣府今天上午舉辦水神捐贈活動，旺旺集團董事長蔡衍明率各事業主管參加，蔡衍明說，微酸性電解次氯酸水不是旺旺發明，而是30年前森永乳業株式會社研發，屬於食品級抗菌產品，後來和日本合資才研發出現在的「水神」。期間爆發新冠疫情，第一時間即宣布把水神生成製造機，全數以捐借方式提供給第一線的防疫人員。

蔡衍明指出，本著「保護自己，就是保護別人」的互助精神，花蓮縣政府至今零確診，這是花蓮縣府與縣民都落實防疫的成果，但病毒隨時都可能出現，值此嚴峻艱難之時貢獻己力，旺旺集團捐贈瓶裝水神給各縣市政府，蔡衍明也說，水神的創立本來就不是以賺錢為主要目的，只希望大家能一同度過疫情難關，期望社會各界攜手同心，守護生命健康！

徐榛蔚說，稍早旺旺集團捐借7部「微酸性電解次氯酸水」製造機，並分裝在花蓮各警分局與衛生局等7個地點，供民眾免費索用。旺旺集團特別照顧花蓮鄉親健康，因此再捐出有噴頭的水神抗菌液，徐榛蔚當場宣布，將把這批水瓶裝神抗菌液分送給花蓮縣12萬6千戶家庭，透過村里長每一家戶都會收到抗菌液，使用完後還可到上述7個地點裝瓶繼續使用。

立委傅崐萁出席活動強調，這波疫情沒那麼容易消失，國人仍不能鬆懈。疫情爆發，蔡董事長慷慨提供花蓮水神抗菌液製造機，讓民眾免費領取抗菌液，許多民眾對此善舉紛紛表示「讚！」

正值防疫期間，農民收益受到衝擊，徐榛蔚、傅崑萁與蔡衍明與各主管也為花蓮西瓜代言，直說花蓮西瓜甜又大。

(中時 )