雖然新冠病毒肆虐全球，但疫情再嚴峻也並未能阻擋泰王瓦吉拉隆功赴海外度假。據英媒《每日郵報》引述德國畫報（The Bild）報導，瓦吉拉隆功在德国南部的四星级度假胜地，並包下當地飯店整個4樓作為「自主隔離」區，其中包括一間娛樂室之外，還有20位后宮愛妃組成的隨行人員一旁服侍， 由於這群愛妃都被授予職階等同於少校軍事頭銜，讓外媒稱她們是國王的「性戰士」。

報導指出，瓦吉拉隆功（King Vajiralongkorn）下榻的飯店位於德國南部的加爾米施-帕滕基興（Garmisch-Partenkirchen），該地為知名的滑雪勝地。雖然飯店網站顯示，由於新冠病毒的流行，目前飯店不開放預訂，但一名飯店工作人員透露，工作人員不得進入4樓，該層樓傳為正是泰王與隨行人員的包樓。

泰國國王也被稱為拉瑪十世（Rama X），他的大部分時間都在泰國以外的地方度過。在酒店，他的妃子們被授予軍事風格的頭銜，分別是S01到S020，官階等同於少校至中校；而在4樓的娛樂室，就是專門替國王與后宮設立的。報導稱，泰王隨行的群愛妃因服侍周到，也讓泰王授予她們「忠誠國王的美人」的稱號。

報導指出，泰王若現仍在德國，代表他必定在5月5日的泰王登基紀念日上缺席。目前還沒有關於他打算在德國停留多長時間的消息，不過據傳當地的旅館已可重新開業，意味泰王不太可能繼續包下整層樓。據悉，他至少從慕尼克機場飛回過泰國一次，上周有人看到他在曼谷檢查防護裝備。

泰國自3月份以來一直處於封鎖狀態，而此時泰王外出罕見引起網路批評，不過在泰國汙辱君主最高可判15年有期徒刑。

(中時電子報)