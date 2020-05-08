台中市議員陳政顯呼籲市長盧秀燕，向中央建議應三思而後行，謀定而後動，否則中央發個指令，地方忙到人仰馬翻。（盧金足攝）

蔡英文總統8日宣布行政院長蘇貞昌在520之後續任閣揆；台中市長盧秀燕表示，「第一時間向蘇院長的續任表達恭喜與祝福」，未來台中市府與行政院會有更密切的合作。

市議員劉士州、陳政顯今日在市議會詢問對蘇揆續任的看法時，盧秀燕說，閣揆任命權是總統職權，「向蘇院長續任表示恭喜與祝福」，未來台中市府與中央有更深化的合作。

劉士州也針對衛福部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中民調高，詢問盧秀燕看法，盧強調，對民調沒有評論，但陳時中這段時間防疫表現有目共睹，不只是台灣人民對他的表現非常肯定，全世界也都很肯定。

對蘇貞昌續任行政院長，劉士州表示，陳時中做事非常穩定，「蘇院長是有點太衝」，講話講得太快太大了，結果要後面的來收拾，希望盧秀燕向中央建議，中央政府如有要實施的政策，應和地方打個招呼，「不要宣布一大堆，地方被打到焦頭爛額」。

陳政顯說，之前閣揆人選未定時，出現爭相搶功，爭相表演的情況，連中央發放一萬元的紓困補助都漫無章法，現在大勢底定，應該回歸正常，社會應該比較安定。

陳政顯呼籲盧秀燕向中央建議，應該三思而後行，謀定而後動才對，否則中央發個指令，地方忙到人仰馬翻，民眾罵，公務人員也很累，對社會沒有好處。執政團隊要有執政團隊的擔當。

(中時 )