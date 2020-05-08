敦泰(3545)4月營收相較3月衰退、但仍較去年同期成長逾2成，展望後市，敦泰認為，疫情確實衝擊手機市場需求，後續仍將持續關注。

敦泰4月合併營業收入為9億4300萬元，受到新冠肺炎疫情升溫，導致終端消費需求轉趨保守，供應鏈拉貨趨緩的影響，使得敦泰4月營收表現較3月衰退18.09%，但仍比去年同期成長22.45%。

敦泰4月份包括IDC、觸控IC、驅動IC等產品出貨皆較3月份下滑。敦泰累計前4月營收為38.53億元，較去年同期大增59.85%。

展望未來，敦泰認為，疫情的擴大已對智慧型手機供應鏈及終端市場造成實質性衝擊，為此敦泰將緊盯市場變化，並適時做出相應調整。

敦泰預計將在5月13日召開法人說明會，屆時將會公布第一季財報，也會對第二季、下半年展望作出更明確說明，屆時新冠肺炎對產業的影響、新品進度等，預計也將成為法人關注焦點。

(時報資訊)