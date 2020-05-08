日本3月家庭開支大跌，4月服務業活動創下歷來最嚴重的萎縮，加深新冠肺炎疫情大流行將使世界第三大經濟體深陷衰退的預期。

根據周五公布的最新數據，日本3月經通膨調整後實質薪資為3個月來首度下滑，而被視企業活動指標的加班費亦在3月創下史上最大跌幅4.1%，顯示即使在政府4月初宣布進入緊急狀態之前，日本企業已經因業務萎縮受到打擊。3月失業率為2.5%。

最新公布的數據，使1～3月季度的日本經濟將連續第二季萎縮、亦即陷入所謂的經濟衰退，幾乎已成定局，且由於這場公衛危機導致消費者減少外出與企業關閉，本季日本經濟料將加速下滑。

日本3月家庭支出較去年同期大減6.0%，較2月的年減0.3%加速惡化，雖優於市場預期的年減6.7%，但仍創下5年來最大跌幅，主要因政府要求民眾盡量不要外出及企業關閉，導致旅遊、置裝與外食需求暴跌。

受防疫措施衝擊，au Jibun Bank日本4月服務業採購經理人指數（PMI）終值為21.5，較3月的33.8大跌，並創下歷來新低。綜合PMI終值為25.8，低於3月終值36.2，亦創下歷史新低。

負責調查的財經數據服務公司IHS Markit表示，日本經濟在4月加速放緩。新訂單與產出都以前所未見的速度減少，情況甚至比全球金融危機與2011年發生311強震海嘯時更糟。

(時報資訊)