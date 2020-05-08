《韓股》南韓KOSPI指數盤中上升1.36％ 11:592020/05/08 時報資訊 編譯張朝欽、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 越來越多人預期經濟將從新冠疫情的谷底轉好，美國華爾街企業獲利呈現強勁趨勢，美國失業申請救濟人數下降，韓元開始走強，基準債券收益率下跌。 周五南韓KOSPI指數盤中上漲26.28點或1.36%，為1954.89點。其中外資淨買461億韓元。 韓元報價為一美元兌1216.6韓元，較先前上漲0.69%。 (時報資訊) #韓股 #KOSPI #指數 #韓元 也許您會感興趣 推薦閱讀 群益投信︰深中小ETF 後「新冠」陸股首選 04:102020/05/04 產業特刊 《韓股》美中緊張升高、製造業數據慘淡 韓股下挫1.9％ 12:502020/05/04 財經 《國際產業》三星電子Q1研發支出5.36兆韓元 再創新高 14:492020/05/04 財經 《盤後解析》雙王領跌 回防10700關 15:062020/05/04 財經 《韓股》美中緊張升高 韓股放量大跌2.68％ 16:312020/05/04 財經 《韓股》南韓股市回溫 上揚0.81％ 12:162020/05/06 財經 《韓股》看好解封救經濟 韓股大漲1.76％ 16:312020/05/06 財經 日韓交惡 連防疫支援都不屑 04:102020/05/07 國際大事 《韓股》韓股今日先跌後漲 12:162020/05/07 財經 《韓股》歐美經濟差、陸出口意外好 韓股收平 16:482020/05/07 財經 財經熱門新聞 油價苦日子終結？哇…明年價格很嚇人 - 財經 空頭死光…又有散戶畢業了！專家曝這天是關鍵 - 財經 失業慘爆…美股越噴！專家1句曝散戶心魔 - 財經 勞工紓困貸款「找對銀行辦最快」 3張表格告訴你訣竅 - 財經 決戰死敵 台積電5奈米遭搶單？真相竟是… - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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