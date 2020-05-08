越來越多人預期經濟將從新冠疫情的谷底轉好，美國華爾街企業獲利呈現強勁趨勢，美國失業申請救濟人數下降，韓元開始走強，基準債券收益率下跌。

周五南韓KOSPI指數盤中上漲26.28點或1.36%，為1954.89點。其中外資淨買461億韓元。

韓元報價為一美元兌1216.6韓元，較先前上漲0.69%。

(時報資訊)