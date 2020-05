日盛金(5820)旗下日盛期貨指出,隨著美國政府將重啟經濟、聯準會(Fed)重申將利用所有工具支撐美國經濟及大選年等因素,能否擺脫華爾街流傳諺語「Sell in May and go away5月賣股離場」值得注意;另外,美元指數與道瓊指數過去經驗報酬負相關性,也可以作為投資的參考。

日盛期貨指出,時值5月,隨著天氣逐漸回暖,疫情造成的衝擊也逐漸消退,近期美國總統川普喊出「Reopen America重啟美國經濟」口號,使得美股延續3月下旬以來反彈,然而華爾街流傳諺語「Sell in May and go away 5月賣股離場」,觀察美國股市自2000年以來道瓊指數5月報酬率平均-0.31%,且一旦下跌,平均跌幅3.16%,5月似乎不是一個買股好時機。

不過,聯準會所公布的聯邦公開市場委員會(FOMC)聲明來解析,維持近零利率政策不變,並且強調新冠肺炎疫情在美國及世界各地造成風險,投資人需注意5月8日美國非農就業人數以及失業率,短期內可能呼應Fed對於經濟前景的擔憂。但將隨著美國政府將重啟經濟,以及Fed重申將利用所有工具支撐美國經濟,承諾維持寬鬆政策與擴大購買債券,加上適逢美國總統大選年度,以過去2004年、2008年、2012及2016年來看,美元指數5月報酬率為-1.69%、0.51%、5.41%、3.02%,道瓊指數5月報酬率為-0.36%、-1.42%、-6.21%、0.08%,兩者5月報酬負相關性達-62%,其漲跌將會間接影響美股走勢。

投資人面對短期經濟衝擊、政府重啟經濟與聯準會中長期政策等各影響因素,日盛期貨建議可透過美國芝加哥商品交易所(CME)所推出微型道瓊、微型S&P500以及微型NASDAQ100,合約規模較原有期貨縮小十分之一,亦可使用約當新台幣2萬元多保證金,降低投資人交易門檻,即可參與美國大型股、科技股等行情波動,依期貨具有多空雙向操作、高靈活度特性,適合入門初階國外期貨的投資人,同時亦可參加日盛期貨於5月1日~6月30日推出「我就微~你就愛!」三微新勢力活動。

(時報資訊)