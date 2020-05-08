日盛金(5820)旗下日盛期貨指出，隨著美國政府將重啟經濟、聯準會(Fed)重申將利用所有工具支撐美國經濟及大選年等因素，能否擺脫華爾街流傳諺語「Sell in May and go away5月賣股離場」值得注意；另外，美元指數與道瓊指數過去經驗報酬負相關性，也可以作為投資的參考。

日盛期貨指出，時值5月，隨著天氣逐漸回暖，疫情造成的衝擊也逐漸消退，近期美國總統川普喊出「Reopen America重啟美國經濟」口號，使得美股延續3月下旬以來反彈，然而華爾街流傳諺語「Sell in May and go away 5月賣股離場」，觀察美國股市自2000年以來道瓊指數5月報酬率平均-0.31％，且一旦下跌，平均跌幅3.16％，5月似乎不是一個買股好時機。

不過，聯準會所公布的聯邦公開市場委員會(FOMC)聲明來解析，維持近零利率政策不變，並且強調新冠肺炎疫情在美國及世界各地造成風險，投資人需注意5月8日美國非農就業人數以及失業率，短期內可能呼應Fed對於經濟前景的擔憂。但將隨著美國政府將重啟經濟，以及Fed重申將利用所有工具支撐美國經濟，承諾維持寬鬆政策與擴大購買債券，加上適逢美國總統大選年度，以過去2004年、2008年、2012及2016年來看，美元指數5月報酬率為-1.69％、0.51％、5.41％、3.02％，道瓊指數5月報酬率為-0.36％、-1.42％、-6.21％、0.08％，兩者5月報酬負相關性達-62％，其漲跌將會間接影響美股走勢。

投資人面對短期經濟衝擊、政府重啟經濟與聯準會中長期政策等各影響因素，日盛期貨建議可透過美國芝加哥商品交易所(CME)所推出微型道瓊、微型S&P500以及微型NASDAQ100，合約規模較原有期貨縮小十分之一，亦可使用約當新台幣2萬元多保證金，降低投資人交易門檻，即可參與美國大型股、科技股等行情波動，依期貨具有多空雙向操作、高靈活度特性，適合入門初階國外期貨的投資人，同時亦可參加日盛期貨於5月1日~6月30日推出「我就微~你就愛!」三微新勢力活動。

(時報資訊)