海巡署新造100噸級巡防艇派駐台東海巡隊。（楊漢聲攝）

海巡署新造100噸級巡防艇派駐台東海巡隊。（楊漢聲攝）

海巡署新造100噸級巡防艇派駐台東海巡隊，8日舉行接艇典禮，在舊式巡防艇接引下緩緩駛進富岡漁港，象徵著海巡巡防艇世代傳承，新造10068艇將立即投入海上巡緝與防疫工作，全面提升台東海域巡防能量及任務執行效能。

10068艇為「強化海巡編裝發展方案」新型100噸級巡防艇，由台灣國際造船股份有限公司建造，該艇採用噴射式推進系統，兼具靈活性、機動性與安全性，最大航速可達30節、續航力高達1,200浬（約2,160公里），巡弋範圍可涵蓋東部海域。

海巡署表示，這艘新型100噸級巡防艇派駐台東海巡隊，負責東部海域巡弋，船隻搭配最新型主機，最大航速可達30節，能承受9級的惡劣海象，並配置消防滅火系統，可採水柱及水霧方式噴出，具備驅離與救生救難功能，在海上需要救援時能夠提供最即時的協助。

海巡署表示，東部海巡隊主要工作除了海域治安級漁業事務處理，在東部由於有綠島級蘭嶼2離島，救生救難也是東部地區重要的工作，如果遇到交通船無法行駛，又無其他方式提供救援，就會由海巡艇來提供立即協助。

(中時 )