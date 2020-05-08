嘉義縣大林鎮中山路上的郵局昨天下午4點多發生搶案，一名男子頭戴半罩式安全帽及面戴口罩，進入郵局後挾持正在量額溫的女志工，搶走9萬餘元逃逸，嘉義警方上午循線逮捕曾任某國小家長會長的黃姓搶匪，據了解搶匪疑似欠下大筆賭債無力償還，才行搶郵局，警方正追查贓款及犯案動機。

據了解，黃姓搶匪昨(7日)下午4點多獨自進入郵局，持刀向門口的女志工大喊「要搶錢！」，郵局經理見歹徒情緒不穩，為保護人員安全，便從抽屜拿一疊現鈔放在櫃台上，歹徒見狀趕緊拿錢，從監視器畫面可見，歹徒當時到櫃台拿現鈔時，女志工嚇得抱頭趴在地上。

警方從監視器查看，這名歹徒為身著黑色長袖、體型壯碩的男子，警方獲報後立即趕赴現場，並成立專案小組偵辦。

在案發後20小時，今天上午專案小組在11點逮捕45歲黃姓男子，黃嫌疑似積欠賭債，才大膽行搶。警方表示，經清點後歹徒一共搶走9萬元，目前將釐清其犯案動機。

(中時電子報)