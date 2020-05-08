斗六公所在會門口張貼衛福部公文，說明申請人資格、應檢附文件。（周麗蘭攝）

行政院昨（7日）宣布1萬元紓困申請簡化，民眾僅需帶身分證並簽切結書就可申辦，今（8日）就有民眾僅拿身分證到斗六市公所申請，公所人員收案，說明若能備齊文件申辦速度比較快，部分申請人同意回家補件再來。

縣府社會處7日下午緊急邀集二十鄉鎮市公所社會課人員開會因應，若民眾僅拿身分證、切結書申辦紓困，要如何處理？會中未做出標準流程決議。

斗六市公所8日早上一度不敢收身分證、切結書案件，直到確認收到衛福部的公文，確定「未備齊文件」也可受理。

公所人員表示，雖然行政院7日就宣布，但今天上午因中央系統「弱勢e關懷系統查詢」仍未開放，僅持身分證的申請人查不到資料，因此公所人員先「受理」，還無法實質辦理。

公所表示，經向民眾解釋備齊文件申辦速度較快，有些都能理解，願意回家補齊文件再申請，為避免民眾誤會，斗六公所在會門口張貼衛福部公文，說明申請人資格、應檢附文件。

申請人資格為：1. 原有工作應一請請假或無法從事工作（ 含雖有工作但每月工作收入減少）， 以致家庭生計受困；2. 未加入軍公教勞農保等社會保險；3. 未領有其他政府機關紓困相關補助補貼或津貼； 家戶每人每月最低生活費未逾當地每人每月最低生活費2倍者。

應檢附文件有六項包括：1. 身分證；2. 原有工作因疫情生計受影響，生活受困證明， 如無法取得證明 可陳述理由後切結；3. 未領取其他相關書困補助， 經當事人同意可透過弱勢e關懷系統查詢，免檢附證明；4. 全戶人口存摺和內頁影本，如無法提供證明經當事人同意，可透過若是e關懷系統查詢；5. 免付軍公教勞農保等社會保險身分證明，可透過弱勢e關懷系統查詢，免檢附證明；6. 申請書及個案認定表。

(中時 )