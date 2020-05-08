台股與匯市周五再度呈現雙雙大漲榮景，顯示國際熱錢對台股後市仍多偏向審慎樂觀。

新台幣今甫開市暫報小幅升值2分，報29.93元；不過，這也是今天的最低點，之後新台幣匯價一路走高，盤中最高價一度來到29.863元，大幅升值8.7分，目前迄上午11：44暫報29.875元，仍強勁升值7.5分。

台股方面，同樣呈現開高趨堅榮面，在股王大立光（目前大漲逾5%）領軍攻堅下，優績電子股與高價族群，多見思齊，包括同欣電、勝麗、祥碩、譜瑞-KY、環球晶、台勝科、亞德客-KY、為升、群聯與聯詠等，多表現不錯。

不過，相對防疫概念與生醫等族群，周五多震盪走疲，拉回修正短線技術面過熱疑慮，包括恆大、康那香與熱映等股高掛跌停板；而旭富、基亞、毛寶及生華科等股也多重挫，顯示市場資金似從該兩類股獲利了結，陸續轉進電子與具落後補漲空間相關股票。

唯在股王大立光、鴻海、聯發科與國泰金、台塑四寶、統一等重量級集團股力挺多方下，迄午盤12：01的加權股價指數暫報10922點，大漲79點，成交1364億元。

(工商 )