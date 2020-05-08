行政院紓困引發民怨；前民進黨立委沈富雄今表示，「亂源出在思慮太周」；從疫情指揮中心公式，設計這套公式的官員很的能幹卻充分顯示他不知「世間苦民多」。「蘇院長應該自己照照鏡子，有怎樣的上司就會出這麼樣的部屬」。

沈富雄說，疫情紓困案，「為了排除非苦民，得罪了世間所有的苦民」；院長的女兒質詢蘇麗瓊，把萬元紓困金之亂，巧妙地推給衛福部。次長蘇麗瓊又輕輕一句話，把責任推給媒體。然後蘇貞昌出面帶笑一鞠躬，抱歉地說：「思慮確有不周之處！」。

他說，其實，這三位都沒有看出亂源在何處？亂源不在思慮不周，亂源出在思慮太周，且看中央流行疫情指揮中心的公式，這是一條多麼工整、細膩、對稱、周延的二項分數算式，連時中部長都說算起來有點困難，其實不難，只是看起來有點煩！

他說，為了簡化起見，假定該戶只有１人，則公式立馬成為簡單的三項式：1~4月平均收入＋存款額-15萬=$；簡言之，公式之所以麻煩，就是為了排「富」，而設計這條公式的官員眼中，所謂「富」，就是可支配現金，不知儲蓄領走，定存解約，放在家中抽屜裡，或自己口袋裡的到底算不算？

他說，而且，政府所要排的「富」，不是一般人心目中的「富」，只是手頭有點存款可做應急之需，這時就被懲罰了，平時省吃儉用存一些「雨來糧」，完全不算美德！

他指出，而最有學問的是存款扣除額定為15萬，如果你的存款是18萬5千元，因為台北市的最低生活費的2倍是34,010元，185,000元-150,000元=35,000元＞34,010元，「對不起！你被排富了，先花掉1,000元存款再說」。

沈富雄表示，這位官員用心用功，數學不差，邏輯更好，應該是一位模範公務員，但他的能幹卻充分顯示他不知「世間苦民多」。

他說，為什麼這樣一位好公務員，他的構想會出線而且落實，終至於出亂子，蘇院長應該自己照照鏡子，有怎樣的上司就會出這麼樣的部屬。

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(中時 )