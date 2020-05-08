遠傳(4904)致力於5G布局，在上月宣布和韓國電信(Korea Telecom，KT)合作，雙方首波合作將在5月11日正式上線，將率先以KT擅長的5G影音內容「KT Live Stage」打頭陣。

遠傳在去年9月即成功完成業界首發5G直播實境節目，首創台灣運用5G技術完成多現場、低遲延、零時差感的戶外娛樂體驗，為加速5G佈局，遠傳在今年4月再與5G服務領導業者韓國電信合作，將共同加速5G發展，提供台灣消費者有感的5G生活，而首波合作即將由遠傳friDay影音在5月11日線上直播KT擅長的5G影音內容「KT Live Stage」打頭陣，讓台灣觀眾可以同步收看現場即時的精彩表演。

遠傳表示，為加速5G佈局，與5G服務領導業者韓國電信合作，將展開包括5G、數位內容以及漫遊等業務的合作，共同加速5G發展，同時導入韓國優質的影音數位內容，在台灣5G商轉前，遠傳friDay影音搶先幫用戶為5G暖身，於5月11日下午5點獨家直播韓國K-pop流行新團的線上直播節目「KT Live Stage」，本次節目響應抗疫，特別規劃韓國民眾也能以手機觀賞優質現場演出，而遠傳friDay影音用戶則在台灣就可即時同步欣賞精彩內容。

遠傳昨(7)日法說會中提到，韓國電信業者2019下半年減緩5G建設，因為ARPU並沒有相對提升，韓國的5G比台灣整整快了1年，過去台灣在4G的經驗是晚點推出卻相當成功，遠傳會吸取各國的經驗，不管是在企業客戶端，因應各種需求所提供的解決方案，或一般消費者的各種應用上，雖然受疫情影響，娛樂活動變得非必要，5G服務推出時可能也會受到影響，但必須讓客戶了解，5G帶來的好處是什麼，不僅是因為下載速度快，而是5G帶來的應用，例如視訊通話。這波疫情也加速了數位轉型的速度，新經濟的成長變的更有機會。

(時報資訊)