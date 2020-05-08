POS廠飛捷（6206）受惠轉型效益持續顯現，2020年首季營收雖見「雙降」，但毛利率衝上10年半高點，在本業獲利升溫、業外收益增加挹注下，歸屬母公司稅後淨利逆勢「雙升」至2.04億元、每股盈餘（EPS）1.43元，在新冠肺炎疫情逆風中繳出成長佳績。

受首季績優激勵，飛捷今（8）日股價開高穩揚，最高上漲2.99％至69元，回升至近2月波段高點，早盤維持逾2.5％漲幅，位居工業電腦（IPC）族群漲勢前段班。不過，三大法人近期偏空操作，本周迄今調節賣超272張。

飛捷2020年首季合併營收12.55億元，季減0.74％、年減12.49％，為近5年同期低點。但毛利率37.52％、營益率18.61％，優於去年第四季36.5％、17.36及同期33.67％、16.51％，分創10年半、近4年高點。

在本業獲利能力提升、配合業外收益達0.16億元，年增達2.15倍挹注下，飛捷首季歸屬母公司稅後淨利2.04億元，季增29.97％、年增2.38％，每股盈餘（EPS）1.43元，優於去年第四季1.1元及同期1.4元。

飛捷面對貿易戰影響客戶訂單需求，2019年營運致力開源節流、轉型強身，投資拓展毛利率較高的行動POS、觸控平板（Panel PC）及自助服務機（KIOSK）非POS產品貢獻。隨著效益顯現，帶動今年首季營收雖「雙降」，但獲利逆勢繳出「雙升」佳績。

展望今年，飛捷持續聚焦增加高價值產品貢獻、開發人工智慧（AI）及影像辨識技術，目標將POS營收貢獻自80％降至74％，KIOSK自3％提升至6％、行動POS自3％提升至5％、觸控平板自14％提升至15％，持續優化產品組合，提升毛利率及獲利表現。

展望本季，由於新冠肺炎疫情於歐美爆發，各國祭出封城鎖國、在家上班、維持社交距離等防疫措施，短期訂單出貨遞延，使飛捷第二季營運轉趨保守。不過，隨著各國5月起估將陸續解封，隨著經濟活動逐步恢復，將有助於營運動能同步回溫。

(時報資訊)