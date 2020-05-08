新冠肺炎疫情肆虐全球，有鑑於國外呼吸器需求數量較以往提高至5-10倍，工研院在經濟部技術處科技專案的支持下，攜手產業合作，在17天內就完成台灣首台呼吸器原型機並順利運轉，並於今(8)日線上防疫科技記者會首度曝光，提升台灣產業爭取布局高階醫材機會。工研院打造的原型機預預計將於10月底完成10台呼吸器試量產，以進行各項法規符合性驗證，未來也希望號召更多業者加入生產，預計在明年6月完成量產100台呼吸器的目標。

工研院院長劉文雄指出，過去台灣急重症使用的呼吸器都是仰賴進口，3月底美國呼吸器大廠美敦力(Medtronic)無償釋出PB 560機型呼吸器的基礎設計後，工研院整合了機構、電控、韌體、軟體、資訊系統整合等七大領域，成功找到逾500個以上的關鍵零組件，展現出台灣供應鏈的絕佳彈性與優勢，也為我們的產業在國際急重症呼吸器市場擦亮能見度，提升台灣產業爭取布局高階醫材的機會。在建立呼吸器自主製造能力後，也將協助建立與國際接軌的呼吸器校正及驗證能力，提升在準確性、安全性、穩定性、品質效能驗證等重要產業基礎能力，除了提升產業的國際競爭力外，更是向世界證明台灣可以在呼吸器需求上貢獻心力。

工研院生醫與醫材研究所所長林啟萬指出，從疫情發生至今，工研院除了整合跨領域技術，推出包括病毒篩檢、體溫偵測、居家關懷管理系統等一系列防疫科技，更超前部署全球呼吸器的醫療照護需求，齊力發揮團隊的軟硬整合實力與產業人脈，在過去累積長達5年的快速試量產經驗下，打造國內首台醫療級呼吸器原型機。這其中，工研院掌握了三大關鍵：第一個關鍵是軟體，團隊成功解譯美敦力原型機的軟體程式與功能；第二關鍵是系統組件，團隊積極在上中下游產業鏈中，找尋包括微處理器、感測器、電扇馬達、鼓風爐、面罩等零組件，甚至以3D列印方式自製；第三個關鍵是系統驗證，將呼吸器的關鍵零組件國產化是第一步，並通過軟硬體測試與最後的確效驗證，在無縫接軌下，希望成功從開源解碼(open source)變成實際產品(real product)。

(時報資訊)