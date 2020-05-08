71歲資深視障藝人李炳輝擁有街頭藝人執照，屬於無保工作者，日前被媒體報導，礙於申請低收入戶和殘障津貼沒成功，加上受到新冠肺炎影響，將近3個月沒有任何收入，只能靠過往老本節儉度日。近日政府推出加碼紓困金，原李炳輝老婆雅惠表示沒特別了解，今透過台灣優質生命協會發出聲明稿，澄清目前在台灣優質生命協會社工協助下，已於5月6日收到文化部紓困補助核定公文。

台灣優質生命協會指出，由於李炳輝大哥今年1到4月被取消將近15、16場活動，協會方面協助李炳輝向活動單位申請取消活動開立證明，備妥資料後也在4月底送件文化部，已於5月6日確定收到正式核定公文，在此也特別感謝文化部。

而李炳輝為視障人士、卻無法申請申請低收入戶、殘障津貼，台灣優質生命協會表示，當初因掛名按摩店負責人，不符合低收補助條件，但每月實際領不到1萬元，只能靠零星商演、街頭表演及老人年金苦撐度日。今年2月起也和阿忠布袋戲合組「超級大聾瞎」，協會也協助他們設計布袋戲劇情，也將參與5月10日「愛傳承防疫不防愛」線上關懷演唱會，希望有機會在直播演出的現場，跟大家分享近況。

(中時 )