因應新冠肺炎疫情，行政院長蘇貞昌宣布擴大急難紓困方案，對有工作但無軍、公、教、勞保的加保者，排富加發補助金每戶1萬元，由於申請人數過多出現亂象，引發民怨四起，對此，前綠委沈富雄感嘆，政府為了排除非苦民，得罪了世間所有的苦民。

沈富雄在臉書發文表示，院長的女兒質詢蘇麗瓊，把萬元紓困金之亂，巧妙地推給衛福部。次長蘇麗瓊又輕輕一句話，把責任推給媒體。然後蘇貞昌出面帶笑一鞠躬，抱歉地說：「思慮確有不周之處！」。其實，他們三位都沒有看出亂源在何處？亂源不在思慮不周，亂源出在思慮太周。

沈富雄看完中央流行疫情指揮中心的附圖公式讚嘆，這是一條多麼工整、細膩、對稱、周延的二項分數算式，連時中部長都說算起來有點困難，其實不難，只是看起來有點煩！為了簡化起見，假定該戶只有１人，則公式立馬成為簡單的三項式：1~4月平均收入+存款額-15萬=$

沈富雄簡言之，公式之所以麻煩，就是為了排「富」，而設計這條公式的官員眼中，所謂「富」，就是可支配現金，不知儲蓄領走，定存解約，放在家中抽屜裡，或自己口袋裡的到底算不算？而且，政府所要排的「富」，不是一般人心目中的「富」，只是手頭有點存款可做應急之需，這時就被懲罰了，平時省吃儉用存一些「雨來糧」，完全不算美德！

沈富雄強調，最有學問的是存款扣除額定為15萬，如果你的存款是18萬5千元，因為台北市的最低生活費的2倍是34,010元，185,000元-150,000元=35,000元>34,010元，對不起！你被排富了，先花掉1,000元存款再說。

沈富雄感嘆，這位官員用心用功，數學不差，邏輯更好，應該是一位模範公務員，但他的能幹卻充分顯示他不知「世間苦民多」。為什麼這樣一位好公務員，他的構想會出線而且落實，終至於出亂子，蘇院長應該自己照照鏡子，有怎樣的上司就會出這麼樣的部屬。

(中時電子報)