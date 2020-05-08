李悅彤穿中空泳裝秀火辣身材。（圖／翻攝自李悅彤Liddy微博）

李悅彤享天倫樂。（圖／翻攝自李悅彤Liddy微博）

32歲港星李悅彤2014年被拍到和已婚導演彭順出遊接吻，正宮李心潔選擇原諒，但仍無法阻止外界砲轟李悅彤當小三的怒火。如今事過境遷，李悅彤2年前閃婚嫁給澳門富商鮑偉業，並生下一子，最近她曬出和兒子玩水照片，可見穿著中空泳裝的她大方秀出東西半球，身材超辣。

李悅彤6年前捲入當李心潔小三風波，李心潔和老公發表聲明宣布將一起面對維持婚姻，又爆出李悅彤父親李德仁涉嫌槍擊案，第二天自殺身亡，震驚演藝圈，也讓外界才知道李悅彤可憐的背景，父母多年前離婚後，她便要扛起家中經濟重擔，扶養母親和有抑鬱症的妹妹。

2年前李悅彤閃電脫單，和富商鮑偉業結婚並迎來兒子，去年她發文表示，當媽後才發現時間不夠用，「原來是要親眼看著小孩是如何快速的長大，才知道時間原來是一眨眼的工夫就沒了！」，也透露新興趣是開始泡書店學習。最近天氣炎熱，她罕見分享跟兒子玩水照，說：「今夏第一下水禮！」並秀出傲人上圍和火辣身材，粉絲則讚她不只是逆齡，根本就是逆生長了。

(中時電子報)