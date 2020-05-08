今天是台灣歌手鄧麗君逝世25周年，「白天聽老鄧，晚上聽小鄧」，這句話對海峽兩岸上了年紀的人們並不陌生。台北市議員羅智強有感而發，今天有朋友傳鄧麗君的《君在前哨》歌曲給他聽，但他聽到睡著，卻透露了二件事。

羅智強今8日在臉書PO文表示，近來工作真的忙到了一個「極致」，自己回到家中已時過午夜，看到line群有人分享鄧麗君的歌，點開來聽，夜半聽著鄧麗君1981年《君在前哨》的歌曲，看她身著軍裝的勞軍影片，忽有所感。

他感嘆，1995年5月8日，鄧麗君在泰國清邁猝逝，令全球的歌迷惋惜感傷不已。那是一個「軍愛民、民敬軍」的年代，「因為國軍將士日夜枕戈待旦，令中共不能越雷池一步」，否則，今天也不用「仇中」、「抗中」，台灣早就是「中華人民共和國」治下的一省。

羅智強坦言，國民黨領導國軍捍衛台灣的這一段歷史功勳，也隨著鄧麗君的長眠，而被遺忘。誠然，「國民黨在台灣七十多年，早年的威權政體、白色恐怖，已非今日民主價值所許」。

但就算要以今非古，也不該選擇性的遺忘，國民黨對台灣的建設與保衛，創造的經濟奇蹟，奠定了今天台灣和平與繁榮的厚實基礎。功過公評，不能記取教訓就無法進步，但一個忘記感恩的社會，也不會有明天！

他透露自己夜半聽歌聽到睡著，卻體悟到二件事，「我的年紀變大」、「真的累了」。

(中時電子報)