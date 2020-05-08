台灣大學今天公布109學年度個人申請入學第二階段榜單，共1609人正取、1185人次備取，同分增額的學系是法律系增額4人、工科海洋系、資管系及資工系各增額1人。錄取學生人數依序以建國中學、北一女中、師大附中、台中一中、中山女高、武陵高中、高雄中學等學校較多。台大表示，今年大學個人申請第二階段考試雖然受到疫情影響，所幸疫情控制得宜，各校皆能順利完成甄試。

台大指出，為了讓招生名額利用率提高、增加學生就讀意願，台大自去年開始實施校內聯合分發制度，成效良好。今年延續此項作法，藉由登記志願，讓報考多學系的學生不再出現「多冠王」，將重複占缺的名額釋放出來，排序於後的考生能往前遞補。今年聯合分發以第一志願分發正取有1304人佔81.04％，第二志願分發正取213人佔13.24％，備取遞補為正取599人，而備取名次提前則有1165人次。

台大並表示，為了減輕第二階段考試衝堂問題，筆試方面，台大今年共有11個學系分為4群辦理共同筆試，報考性質相近學系的考生只要考一次筆試。口試方面，共有30個學系組提供不同口試時段，讓考生依自己的需要登記時段，大幅減少了口試衝堂的機率。

特殊選才方面，台大今年提供50名弱勢名額，也首度在個人申請辦理經濟弱勢學生希望組招生，此次共錄取27名學生。所有符合低收入戶、中低收入戶或特殊境遇家庭的學生，入學後第一年台大都會提供希望獎學金協助就學，第二年起只要符合相關條件，就能續領直到畢業。

(旺報 )