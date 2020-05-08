讓遊客出遊玩得安心，南投縣推「安心旅宿」標章，只要落實防疫SOP，透過南投縣旅館商業同業公會及南投縣民宿觀光協會審查後才能獲得認證。（南投縣政府提供／黃國峰台中傳真）

向醫護致敬，南投縣長林明溱（左）8日贈送禮品給醫護代表南投縣護理師公會理事長廖靜珠，並宣布醫護人員免費遊南投的優惠。（南投縣政府提供／黃國峰台中傳真）

防疫期間救南投旅宿經濟，並慰勞醫護人員辛勞，南投縣政府推出「防疫森呼吸2.0」活動及「安心旅宿」認證活動，8日舉行頒獎典禮，頒出第一張「旅館安心旅宿」標章及第一張「民宿安心旅宿」標章，南投縣長林明溱也同時宣布，醫護人員5月9日到17日到清境高空景觀步道及竹山瑞龍瀑布園區，可免費入園，5月12日「國際護師節」當天，更可享多項旅遊優費，另5月母親節，也有多項母親節優惠活動。

南投縣政府8日於泰雅度假村，由縣長林明溱，分別頒發第一張「旅館安心旅宿」標章及第一張「民宿安心旅宿」標章給泰雅皇宮及佛羅倫斯山莊，他表示，目前已有80家旅宿業者參與認證，也邀請全縣各景區以及旅宿業者代表出席，共同響應此活動。

林明溱也表示，感謝防疫醫護人員的辛勞，醫護人員5月9日到17日到清境高空景觀步道及竹山瑞龍瀑布園區，可憑職業證明免費入園，5月12日「國際護師節」當天，只要有醫護人員合法證明的醫生、謢士及藥師，就可免費搭乘日月之星遊艇，還有采棉居寢飾文化館提出免費寵物抱枕DIY體驗、泰雅渡假村、九族文化村、溪頭自然教育園區、鳳凰自然教育園區、奧萬大國家森林遊樂區、虎頭山虎嘯山莊、鳳凰谷鳥園生態園區、車籠埔斷層保存園區、信義琉璃光之橋等，都可免費入園。另外，為感謝偉大的母親們，同時也推出感恩母親節優惠活動。

觀光處表示，「安心旅宿」標章認證，是由南投縣旅館商業同業公會及南投縣民宿觀光協會受理旅宿業者辦理認證作業，業者只要依SOP落實防疫工作，經審查通過就可獲得認證，標章張貼在旅宿業入口接待處，讓民眾輕鬆辨識，歡迎大家在防疫之餘，避免群聚，多走出戶外，擁抱大自然，來南投森呼吸。

(中時 )