科技部今(8)日公布生命科學領域最具影響力研界專書推薦結果，共4本著作獲選，學者專家出席接受表揚。（科技部提供／李侑珊台北傳真）

科技部今(8)日公布生命科學領域最具影響力研界專書推薦結果，共4本著作獲選，內容包含腸病毒、纖維神經病變、B型肝炎病毒與其肝臟疾病以及藥用植物等領域，項目專業，有助於推廣疾病研究成果，甚至可形成對公共政策的影響力。

科技部表示，生命科學領域「最具影響力研究專書」推薦作業，以2017年到2019年近3年間，國內學者寫作出版的專書為範圍，主要遴選重點包含「解決重大科學問題」、「具關鍵性技術突破之成果應用」、「具學理性關鍵貢獻」、「對於重大學術議題或公共政策具影響力」、「對環境生態永續發展具影響力」等5項。並由各大學校院、研究機構及學者專家等推薦研究專書，總計有44本，經邀集各領域學者專家進行兩階段遴選作業，最終推薦出4本研究專書。

由台灣重要新興感染症研究計畫辦公室在2019年出版的《腸病毒71型的台灣經驗：從流行病學及臨床到基礎科學的新視野》，由成功大學醫學系小兒科教授王世敏、長庚大學醫學生物技術暨檢驗學系教授施信如、國家衛生研究院生技與藥物研究所研究員徐祖安共25名學者專家合著。

《腸病毒71型的台灣經驗：從流行病學及臨床到基礎科學的新視野》一書，將台灣過去20幾年在腸病毒71型的研究與研發，以專業又科普的精神撰寫，期能讓各界人士了解台灣對腸病毒71型的的亮眼研究成果，及對腸病毒71型有更深入的認識。

台大醫院醫學院解剖學暨細胞生物學科暨研究所教授謝松蒼所撰寫的全英語著作《小纖維神經病變：疼痛與神經退化症候群》，則是以研究困難的小纖維神經病變為主軸，指出在最近10年，不論基礎與臨床研究，都有長足進步，作者在這一領域是鑽研多年、卓然有成的專家，總編輯謝松蒼醫師帶領三位共同編者，對於這一領域的文獻，參考自身的經驗，作完整的綜論，是這一領域第一本有系統的專書，為神經科學研究者、神經科醫師、以及專研疼痛的基礎醫學研究學者，提供完整的資訊。

台灣大學醫學院臨床醫學研究所講座教授高嘉宏、中研院院士陳定信共同合著的英語著作《B型肝炎病毒及其肝臟疾病》，書中結合台灣、法國、美國及香港相關學者專家從病毒生命週期、基礎與臨床的研究、免疫學及流病學、疫苗研發、肝癌的發生、核苷療法、隱藏性感染及新穎具潛力治療策略及方向進行全面性完整的討論，為近期該相關研究領域最為完備且詳盡的一本研究專書

朝陽科技大學應用化學系教授Dinesh Chandra Agrawal、朝陽科技大學應用化學系講座教授蔡新聲、中央研究院農業生物科技研究中心特聘研究員徐麗芬、中國醫藥大學中西醫結合研究所講座教授吳永昌、中興大學森林學系特聘教授王升陽共同編寫的《藥用植物和真菌–研究與開發的最新進展》，有系統地介紹藥用植物及真菌的專書，其內容分為四大部分，一、藥用植物和真菌的藥物特性和治療作用；二、藥用植物和真菌的活性化合物；三、生產系統及生物技術；四、資源。其完整的由藥用植物的介紹、植物二次代謝物之分析至功能性成分之生產做了詳細的介紹，為適合該領域研究者之參考資料；且其有系統的內容規劃，亦為適合該領域新進研究人員研讀之專書。

(旺報 )