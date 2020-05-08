中職繼領先全球開打後，今日更在新莊、台中洲際兩地各開放一千球迷進場，再度做出創舉。閉門比賽不到一個月就能開放觀眾，球員也相當期待，台灣再度成為全球焦點，甚至今日光外媒就有15家申請採訪，關注程度更甚開幕戰當天。

今年中職在4月11日進行開幕戰，雖然當天桃園球場因為雨勢過大沒打成，不過仍吸引數家國際媒體到場採訪，包含美聯社、路透、法新社、日本NHK、共同通訊社等，約有10名外媒到場，國內媒體更幾乎全員出動，當天到場記者破百人。

台灣在疫情之下將要開放觀眾的消息，也讓各國主流媒體近日爭相報導，而根據中職聯盟至昨日為止統計數字，今日新莊球場登記到場媒體就有112人，其中有14家外媒；台中洲際球場有36人會到，有1家外媒，共有15家外媒、近150名媒體為了這2場開門比賽而來，台灣又成為世界焦點。

不到一個月就能再度開放觀眾，中職無論球員或教練都相當期待，如同富邦悍將球星胡金龍所說，「當職業選手就是希望有球迷在場加油。」今日擔任先發投手的陳仕朋開心表情藏不住，昨日首訪時說，「棒球本來就需要觀眾的運動，觀眾進場讓我們更有動力面對比賽，真的滿期待有球迷。」

每位受訪的球員或教練都相當感謝國家防疫得當，才能在全球遭受肺炎肆虐下保有正常生活，樂天桃猿總教練曾豪駒透露自己也相當興奮，大家都期待這天；悍將總教練洪一中說，「開放一千人觀眾代表防疫工作做得好，我想宣示的意義比較大，讓國外看到台灣防疫成果。」

(中時 )