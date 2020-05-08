台股今（8）日在股王大立光強勢帶量攻堅，帶動指數突破10,900點，進行年線關卡攻防戰。凱基投顧下周看好六大題材類股，包含：散熱股、Mini Led股、宅經濟股、ABF基板股、MEMS麥克風股、CCL股等，預期下周指數在10,700-11,200點區間震盪。

凱基投顧彙整資訊分析指出，近期四項國內外利多因素：

1.遠距工作、遠距教學帶動需求，集邦科技公布4月DRAM合約價持續上漲；標準型8GB DDR4顆粒平均價格3.29美元；利基型DRAM合約價平均漲幅3～5％；伺服器64GB DDR4 RDIMM模組Q2合約價達320美元，漲幅15～20％。

2.美國各州將陸續重啟經濟活動，加州預計8日起將允許服飾店、書店、花店等重新開張。紐約州計畫下周放寬製造業、營建業及部分零售業的防疫限制令。

3.中國大陸4月出口年增率3.5％，優於市場預期的年減15.7％。4月貿易順差額為453.4億美元，高於市場預期的63.5億美元。

4.4月財新中國服務業採購經理人指數較前一月上揚1.4個百分點至44.4，連續第2個月上升。

(工商 )