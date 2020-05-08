(圖／宏盛建設提供)

宏盛建設拼公益！今（8）日表示，宏盛建設經過數個月溝通整合，攜手與淡江大學大學社會責任實踐計畫共同成立協作平台，於日前正式啟動「CSR+USR+YOU公司田溪護溪宣言」，從種一棵樹、護一條溪開始跨出第一步；目標是把公司田溪，規劃成為傳遞公民與環保意識的教育場域。

緣起於2019年宏盛建設參與《天下雜誌》「為淡水河做一件事」CSR公益活動的因緣，決定繼續以USR+CSR接棒啟動守護公司田溪的十年願景工程。公司田溪喚名「淡水的母親河」，發源自大屯山，流域貫穿淡海新市鎮，是淡水區內最大溪流，不僅流經歷史古蹟，更有豐富生態資源，與在地生活息息相關，訴說著淡水400年來的發展故事。

宏盛內部多次組隊田野調查，決定攜手淡江大學、程氏古厝及長期關注公司田溪的諸多單位與居民，凝聚大家對公司田溪十年後期望的樣貌，並於今年2月至4月陸續舉辦數場導覽與講座。日前，共同發表宣言。

「守護公司田溪」的主計畫是由淡江大學建築系副教授黃瑞茂團隊、宏盛建設與程氏古厝協同引領，預計將公司田溪規劃成為傳遞公民與環保意識的教育場域；包括河域治理的流域計畫、生態復育與特色營造的行動策略，以工作坊的形式繪製地圖、景觀示意圖，且集結相關研究調查成果與居民期望，提出可行性方案。

活動由宏盛建設董事長林新欽、淡江大學副校長何啟東共同主持。

林新欽表示，我們都是一群熱愛淡水、期盼在地環境更美好的人，藉由「公司田溪護溪計畫」，我們希望以至少10年的時間，號召社會大眾從種一棵樹、護一條溪開始，守住我們的未來。

何啟東表示，不僅是此次合作平台，淡大師生還共同推動「淡水好生活」學習型城鄉建構計畫、訴求無毒有機印象淡水的「農情食課計畫」，將學生帶至場域，了解在地、喜歡在地，永續經營淡水。

(工商 )