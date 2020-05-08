紙風車劇團李永豐與台南市長黃偉哲在疫情期間提出「技術人才進修班」計畫，台南市長黃偉哲立即幫忙找經費，並希望在台南開設第二班來嘉惠台南弟子。圖為紙風車技術人才培訓班上課情形。（鄧博仁攝）

疫情影響導致藝文活動停擺，劇場工作者頓失經濟來源，面臨人才轉行、流失的危機。紙風車劇團創辦人李永豐為了留住劇場人，先是舉辦「紙風車返笑日」徵集一分鐘創意影片，提供3000元獎金「紓困」，4月底又開設「技術人才進修班」，邀劇場人來「領薪水」上課，引起廣大迴響。如今更獲得企業和地方政府支持，將開設第2班進修班，即日起開放報名、面試，下下週開課，預計再有20名劇場人受惠。

一大早，紙風車的教室裡正在上「創意與美學」課，10多位學員兩兩一組，綠光表演學堂老師劉長浩要大家手心對手心，輪流跟著對方的手在教室裡穿梭，宛如乘上魔毯環遊世界。在老師要求下，學員們一邊「保持社交距離」，一邊手對手、腳對腳，甚至鼻尖對鼻尖移動，原本總是躲在舞台幕後的技術人員，也在表演課程中玩得不亦樂乎。

紙風車劇團團長任建誠表示，來參與的學員年紀從19歲到62歲不等，有場勘、燈光、舞台技術人員，一週上三天課，早上9點上到12點，下午又從1點半上課到5點，「不是讓大家來玩玩而已，像是今天下午還要上英文課跟西方藝術史，是很認真的進修課程。」

有16年劇場經驗的學員邱李歐表示，平時做燈光設計、舞台監督等工作，案子一個接一個，難有時間進修，許多技術人員更沒上過表演課或藝術、美學課程，「現在因為疫情，三月到九月沒工作，來這裡進修，也讓平常不太有機會在工作之外一起上課的劇場工作者，有互相交流的機會。」

李永豐坦言，已有認識的劇場工作者因為疫情衝擊，為家庭生計決定轉行，多年在第一線磨練的技術經驗形同付諸流水，「藝文工作者通常是在景氣復甦之後才會有活動，也就是說，即使現在疫情好轉，表演藝術工作者要有演出工作，可能要等到八、九月甚至十月之後，如果又遇到什麼意外情形，就更難說了。」

李永豐表示，就像小時候在農村，一家有事，無論是要割稻或是治喪，全村的人都會來幫忙，同村協力，這次將在台南市政府和川晟生技的支持下，第2班「技術人才進修班」開放20個名額，10位專門提供設籍台南的學員，另外10位則是開放所有劇場技術人員參與，為期兩個月，視家庭狀況給予每位學員兩萬八到三萬三的「薪水」，只要求學員來好好上課。

(中時 )