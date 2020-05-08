氣象局表示，比較明顯的天氣變化在母親節晚上，北方鋒面逐漸南壓，北部東北部地區會斷斷續續出現短暫陣雨或雷雨。(圖擷自氣象局粉專)

五月十一日是母親節，在疫情趨緩的情況下，民眾開始期待能外出慶祝。陪媽媽出外走走，再吃頓好料表達孝心意，但不知天公是否作美。對此，氣象達人彭啟明表示，周五、六、日將出現高溫炎熱，周日晚則有另波鋒面報到，預期周一全台有雨。

氣象局表示，老天非常熱情的給了炎熱的母親節假日，基本上星期六到星期天白天天氣差不多，鋒面位於華南一帶到北部外海，臺灣受鋒前溫暖的西南風吹拂，各地高溫炎熱，局部會出現36度以上高溫。

比較明顯的天氣變化在母親節(10日)晚上，北方鋒面逐漸南壓，北部東北部地區會斷斷續續出現短暫陣雨或雷雨。

彭啟明今在臉書上表示，周六、日在鋒面前緣，各地都會相當炎熱，中午高溫都有機會接近或超過35度以上，甚至周日中午的溫度可能更高，也請您要注意媽媽的穿著，不要熱到了，尤其中午陽光很強，盡量待在室內較為合適。

彭啟明指出，下一波的變化會在周日下半天，周日晚將有道鋒面開始接近北部，北部先開始會轉為不穩定的天氣，中南部可能要到周一凌晨才會逐步變化，但整個周一全台是相當不穩定，各縣市包含中南部都有下雨機會。

(中時電子報)