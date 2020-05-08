臺北市士林區社子島十幾年來從未見眼鏡蛇出沒，但近來卻發現社子島許多居民在家中、馬路上和公園內，發現碩大的白、金黃色眼鏡蛇出沒，嚴重影響民眾居住及休閒安全嚇死社子島上居民，因此紛紛向北市議員陳政忠求援。

亂放生的眼鏡蛇品種不一，金、黃、黑都有，將造成社子島生態不平衡。(中時資料庫)

陳政忠接獲陳情表示，民眾控訴，近來民眾行走在社子島的街道時，經常與蛇共行，令社子島的居民憂心不已。陳政忠表示，社子島多年來從沒有如此奇景發生，推測應該是善心人士擅自胡亂放生，已強烈要求台北動物保護處著手進行調查與捕蛇業務。

在社子島民眾家中捕獲到的眼鏡蛇。(中時資料庫)

陳政忠指出，在該行政區內的延平北路7、8段田園及堤防旁，發現數十隻眼鏡蛇，顏色鮮豔多元，推測應該並非近親繁殖，而有較高機率是人作所為。消防局方面則表示，至今年底得到報案有蛇的案例才3件左右，而今卻暴增到10多件，另外是近來天氣逐漸變熱，不排除是刻意放生。

眼鏡蛇喜愛棲息於潮濕、茂密樹叢林區域，恰巧此社子島的地形相當適合蛇的居住環境。動保處副處長陳英豪也表示，有可能因近來天氣回溫變熱，適合蛇出外活動的時間，將會更進一步的調查源頭，動保處這邊也將會嚴格徹查，並尋求專家趕緊前去調查。

(中時電子報)