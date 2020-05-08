金材昱飾演娛樂公司老闆朴正宇。（圖／龍華電視提供）

梁世宗4月底爆出震撼彈，宣布將於5月12日入伍，影迷至少要等一年半才可以再看到他，電視台最近特別播出他首部主演代表作《愛情的溫度》，他飾演「直進男」溫正善，對認識不到5小時，講話不到30分鐘的李賢秀（徐玄振 飾）一見鍾情，並告白求交往，這一條主線雖然發糖不斷，但和金材昱的互動和腐味台詞更亮眼，讓腐女們心花開，紛紛留言「這對CP我可以」、「女主應該是掩飾用吧！」

腐味告白一：當我發現我擁有的東西更適合對方，我滿腦子都會想著對方。

金材昱飾演娛樂公司代表朴正宇，自從吃過溫正善（梁世宗 飾）烹調的食物後，一直希望可以合作開餐廳，即使還不知道對方名字，就送頂級黑松露給溫正善，因為他認為好的廚師就是要配上好的食材，但溫正善卻因不認識而拒絕，朴正宇說：「當我發現我擁有的東西更適合對方，我滿腦子都會想著對方。」讓溫正善不知道如何回應，朴代表自己也戲稱：「我怎麼不小心就出現撩妹台詞 。」

當溫正善和朴正宇聊著自己的姓氏時，朴正宇又撩：「你喜歡我嗎？不然怎麼第一次見面就聊私事，我不喜歡隨便的人。」溫正善：「你知道你很奇怪嗎？」兩人初次見面就告白或聊私事，讓腐女們不腦補一下都說不過去。

腐味告白二：只要你想見我，無論何時何地，我都會去

溫正善要約朴正宇討論餐廳經營問題，朴正宇馬上回覆：「只要你想見我，無論何時何地，我都會去。」有網友留言：「你們在一起不就得了，還要女主角做什麼？」

腐味告白三：我想要什麼你都可以給我嗎？

每次都被撩的溫正善，終於採取主攻，在教朴代表煮飯的同時，忽然曖昧的對朴代表說：「我想要什麼你都可以給我嗎？」朴代表驚嚇回應：「你要什麼？」溫正善深情回答：「代表」，安靜幾秒後，朴代表才反應過來：「原來這就是我平常說話的感覺啊！」不甘示弱的朴代表追加一句：「要不乾脆叫我哥哥，我一般都不會對人提出這個意見。」

在劇中，金材昱飾演的朴正宇是守候在男女主角身邊的長腿叔叔，從兩人身上得到友情、愛情，當他發現溫正善和李賢秀相愛，左右為難的選擇，真是讓人心疼。《愛情的溫度》將於5月10日起，每周六日晚間九點，龍華偶像台MOD353頻道播出。

(中時電子報)