紓困亂象頻傳，各地區公所擠滿辦理的紓困民眾。圖片與新聞人物無關（郭吉銓攝／戴上容新北傳真）

中央急難紓困補助1萬元，地方區公所亂象頻起，行政院長蘇貞昌7日向社會大眾道歉並宣布「中央審核、基層免責」，區公所基層主管拿出上級發布LINE訊息表示，『中央審核、地方免責』是指地方政府受理申請，資料還是由地方做審核，基層主管痛批，「有講跟沒講一樣」。

紓困亂象頻傳，蘇貞昌7日出席紓困振興記者會時致歉，宣布這次的急難救助紓困方案將是「中央審核、基層免責」，然而地方公所幹部透露，記者會後都收到LINE訊息說明，文內仍要求地方受理審核，根本沒改變，痛批「有講跟沒講一樣」、「作秀！」。

LINE訊息指出，行政院長所說「快速收件、中央審核、地方免責」其中『中央審核』說明，係指地方政府受理申請後，對於民眾無法直接提供相關資料證明的部分，為簡化流程，由本部協調相關部會透過資訊系統查調相關資料，故仍請地方政府受理及確認民眾資料備齊後審理。並表明，以上為衛服部社救司蘇副局長賴在全國社政首長群組。

「衛福部感覺不想認帳，其實還是我們去審核阿！」該基層幹部表示，中央該把收件、審核權拿回，政府道歉卻毫無誠意，表面說『中央審核、地方免責』卻傳訊還是請地方人員受理，有講跟沒講一樣，很弔詭。

此外，基層幹部透露，大眾都以為公所收件後，透過電腦「勾稽」民眾資料就可辦理，然而公所僅能搜到107年度資料，根本勾不到109年的。公所人員這三日加班到凌晨造冊，仍對「中央發布的審核資格」毫無頭緒，如同無頭蒼蠅。

(中時 )