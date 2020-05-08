台灣14位茶農贈送26國政要「台灣抗疫」禮盒，感謝他們肯定台灣防疫。（曹明正攝）

台灣14位茶農贈送26國政要「台灣抗疫」禮盒，感謝他們肯定台灣防疫。（曹明正攝）

為感謝國際26個國家肯定台灣防疫有成，來自全台各地14位茶農，特別製作「台灣抗疫」禮盒，上面繡著「Hands Up Taiwan」及國旗，要送給包含日本首相安倍晉三在內等政要，首批預計送出500盒，總價將近200萬元。

茶農代表葉佳旺說，14位茶農來自雙北、桃竹苗、雲嘉、高屏、花東以及台中、南投、宜蘭等縣巿，精選台北鐵觀音、南投凍頂烏龍、阿里山金萱、高雄六龜野茶、台東鹿野紅烏龍、屏東港口茶及花蓮舞鶴紅茶等上等茶。

「台灣抗疫」禮盒外包裝印上「台茶雲來」，除電繡雙方國旗，還寫上「Hands Up Taiwan」，象徵台灣願意與世界攜手度過疫情。盒內並附上書信，感謝對方認同台灣的防疫工作，而茶農們也合拍短片，表達台灣最基層的謝意。

獲贈的對象包括日本首相安倍晉三、加拿大總理杜魯道、英國外交部長艾哈邁德勳爵、美國衛生部長艾薩等26國政要。據了解，禮盒單價約3800元，首批要寄出500盒，如果包含運費，花費將近200萬元。

活動發起人高雄的設計師鄭庭佑表示，雖然台灣被WHO排斥，但台灣人有寬闊的胸襟，以及濃濃的人情味，「台灣抗疫」禮盒，除了送給各國政要，也要送給包含祕書長譚德塞在內的WHO所有官員，這是「以禮相待、以德報怨」。

(中時 )