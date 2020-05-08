澳洲規劃三階段放寬限制 目標7月全面解封 13:012020/05/08 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲總理莫里森（Scott Morrison）8日（周五）表示，該國規劃以三階段鬆綁社交距離限制，目標7月全面解封。 澳洲為了遏止新冠肺炎蔓延，自3月起實施關閉邊界等嚴格社交距離限制，此舉大幅減緩新增病毒感染人數而獲外界肯定。莫里森指出，澳洲的州政府和領地將可決定何時啟動各階段。 根據澳政府規劃的第一階段，餐廳、咖啡館、商店、圖書館、社區中心、運動場將重新開放，公共場所允許最多10人聚會，民眾在家最多可招待5人。 (工商 ) #澳洲 #解封 #莫里森 #社交距離 也許您會感興趣 推薦閱讀 缺乏明確指引 地方解封標準不一 04:102020/05/04 生活新聞 《匯市》關注歐洲解封指標 新台幣匯價守住「2」字頭 10:002020/05/04 財經 新北市解封首日 侯友宜視察土城國民運動中心 11:232020/05/04 政治 台大公衛：全球新冠肺炎確診將上看460萬人 12:252020/05/04 生活 英國首相強生擬下周宣布解封計劃 15:062020/05/04 國際 疫情6月減緩 邊境可能解封 04:102020/05/05 生活新聞 新北場館解封 視疫情收放 04:102020/05/05 運動天地 台大公衛籲邊境解封 陳時中：要解封也是經貿活動先 15:102020/05/05 生活 澳總理莫里森向G20領導人致信 籲獨立調查新冠肺炎來源 23:292020/05/05 國際 酒店解封？侯友宜：不贊成 11:592020/05/08 政治 財經熱門新聞 油價2字頭噴假的？油商驚爆背後大危機 - 財經 失業慘爆…美股越噴！專家1句曝散戶心魔 - 財經 空頭死光…又有散戶畢業了！專家曝這天是關鍵 - 財經 油價苦日子終結？哇…明年價格很嚇人 - 財經 驚！美國負利率快了 專家2字曝下場 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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