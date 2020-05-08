澳洲總理莫里森（Scott Morrison）8日（周五）表示，該國規劃以三階段鬆綁社交距離限制，目標7月全面解封。

澳洲為了遏止新冠肺炎蔓延，自3月起實施關閉邊界等嚴格社交距離限制，此舉大幅減緩新增病毒感染人數而獲外界肯定。莫里森指出，澳洲的州政府和領地將可決定何時啟動各階段。

根據澳政府規劃的第一階段，餐廳、咖啡館、商店、圖書館、社區中心、運動場將重新開放，公共場所允許最多10人聚會，民眾在家最多可招待5人。

(工商 )