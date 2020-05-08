天團5566的老戰友陳仙梅義氣相挺《飢餓遊戲》，睽違17年與孫協志、王仁甫、許孟哲再度合體，重現昔日《少年特攻隊》主持陣容，讓網友超期待，主持群看到陳仙梅也激動大喊：「大前輩！老戰友！仙梅姨！」而陳仙梅的第一句話卻是「我永遠記得你們叫我『黑山老妖』。」王仁甫立馬補上一句：「黑山老妖這麼久沒出來，修行應該很深。」4人不斷互虧鬥嘴，逗樂高山峰、柯有倫、林采緹、小百合、陳伊、孟潔等同集來賓。

陳仙梅過去玩起遊戲戰鬥力超高，輕鬆秒殺一票女星，連過關機器王仁甫讚她「神隊友」，不過「飢餓三帥」捉弄陳仙梅毫不心軟，有一關遊戲女藝人穿上美人魚尾搖計步器，陳仙梅才剛上場，孫協志就說：「什麼叫做真正搖計步器的始祖，仙梅阿姨！」一旁的陳仙梅聽了很介意，王仁甫還補刀：「陳仙梅在搖計步器的時候，其他人都還在吃奶嘴。」

哨聲一吹，陳仙梅就拿出拚勁，賣力搖動綁在魚尾的計步器，不料現場男性的視線全在一旁搖到外套脫落、露出豐滿上圍及香肩的孟潔身上，孫協志得出結論：「年輕女生就是會用方法，一樣的遊戲，弄著弄著就只剩背心。」王仁甫也說，「這招厲害。」

當天一群人還到鼻頭角步道進行登高闖關，偏偏遇上狂風暴雨，每個遊戲又有難度，孫協志崩潰喊：「你們弄出這個鬼，誰會過！」陳仙梅也直呼：「錢好難賺。」其中一關要將歌詞中翻英，讓隊友猜歌名，柯有倫幸運抽到自己的歌，努力用英文翻譯，沒想到隊友陳仙梅聽了腦袋一片空白，直說「可能是我沒聽過的歌，我忙著帶小孩啊」，得知答案後還問「這是什麼歌？」，讓柯有倫哭笑不得說「我唱的」，陳仙梅一聽趕緊抓著他的手道歉，精彩內容10日晚間8點中視《飢餓遊戲》，隔週六晚間8點中天娛樂台播出。

(中時 )